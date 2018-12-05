Житель Челябинска пожаловался на мат в рекламе сети питания «Burger King»

5 Дек. 09:42 2018-12-05T09:42:40+03:00

За непристойные послания заведение могут оштрафовать на крупную сумму

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Житель Челябинска обнаружил непристойную рекламу в ящике собственной электронной почты. Удивление вызвало то, что рекламу рассылает известная сеть питания «Burger King». Наш земляк решил наказать рекламодателей и подал жалобу в Антимонопольную службу, замечает пресс-служба ведомства.

Суть нарушения в том, что рекламодатель решил поиграть со словом "баллы", а результат получился весьма неприличным.

— Закон в рекламе не допускает использовать бранные слова и выражения. Такое нарушение карается рублем. Юридическому лицу, распространившему такую рекламу, грозит штраф от 100 тысяч рублей до 500 тысяч, — замечают в УФАС.

Решение о возбуждении административного дела УФАС обещает принять в течение месяца.

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