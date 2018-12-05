Житель Челябинска может потерять иномарку из-за принципиальности бывшей жены

5 Дек. 11:33 2018-12-05T11:33:12+03:00

За десять дней безработный мужчина должен вернуть ей более 600 тысяч

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Житель Челябинска может поплатиться машиной за свою жадность. Несколько лет он не платил алименты собственным детям. Его супруга и судебные приставы пошли на принцип и решили взыскать с нерадивого папы 640 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

— После двух лет принудительного взыскания алиментов, привлечения к административной, а затем к уголовной ответственности челябинец Антон К. так и не сделал правильных выводов. В итоге он и его вторая семья лишились автомобиля Renault Logan, — говорят в ведомстве.

Сначала приставы запретили мужчине продавать автомобиль, а потом потребовали предоставить его для ареста. Это требование Антон К. не исполнил. Тогда мужчину решили принудительно доставить к приставам. Подъехав к дому, где живет неплатильщик, приставы заметили во дворе припаркованный Renault и тут же арестовали автомобиль.

Если мужчина не вернет прежней супруге деньги, то через десять дней автомобиль выставят на продажу.

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