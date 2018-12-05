В декабре энергетики будут принимать показании электросчетчиков в другое время

5 Дек. 12:11 2018-12-05T12:11:12+03:00

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Из-за долгих новогодних праздников «МРСК Урала» просит жителей области передать показания электросчетчиков раньше обычного, сообщает пресс-служба компании.

Квитанции за декабрь будут формироваться за несколько дней до Нового года, поэтому показания нужно передать до 14 декабря включительно. Передать показания через сайт «МРСК Урала» или по телефону-автоответчику (8−800−1000−172) можно до 12 часов 17 декабря.

Данные, переданные гражданами позже, не будут учтены в квитанциях за декабрь.

С января 2019 года прием показаний будет осуществляться в обычном режиме.

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