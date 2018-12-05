Путник с верблюдом удивил автомобилистов под Магнитогорском

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-05T13:28:30+03:00

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Необычная пара украшает обочину автомобильной дороги на развилке Магнитогорск — Карталы. Мужчина в длинном азиатском халате и двугорбый верблюд. Их снимки появились в соцсетях 5 декабря.

Народу нравится:

— Класс!

— Красотень-то какая! — пишут пользователи Вконтакте.

Кто автор этой композиции, не известно. Однако видно, что мастер постарался на славу: он не поленился и проработал детали скульптур, а между горбов верблюда положил яркое седло-подушку.

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