Путник с верблюдом удивил автомобилистов под Магнитогорском
Многие водители останавливались, чтобы сделать забавный снимок
Фото: сообщество "Подслушано Копейск" в социальных сетях.
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Необычная пара украшает обочину автомобильной дороги на развилке Магнитогорск — Карталы. Мужчина в длинном азиатском халате и двугорбый верблюд. Их снимки появились в соцсетях 5 декабря.
Народу нравится:
— Класс!
— Красотень-то какая! — пишут пользователи Вконтакте.
Кто автор этой композиции, не известно. Однако видно, что мастер постарался на славу: он не поленился и проработал детали скульптур, а между горбов верблюда положил яркое седло-подушку.
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