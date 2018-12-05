2018-12-05T13:51:42+03:00
Общество

В парке Гагарина засняли смелого зайца

Он гулял по аллеям
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Заяц разгуливал по парку.Заяц разгуливал по парку.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Было время, когда в городском бору, в который входит территория парка Гагарина, ходили лоси. А сейчас и белочек не так много стало. Однако жители Челябинска запечатлели на камеру, как по аллеям парка бегает заец.

— Гуляли с ребенком и тут видим, как на белом снегу что-то мелькает серенькое. Пригляделись, а это крупный заяц. Может из лесу вышел или из зоопарка сбежал? — рассказала «Комсомольской правде» — Челябинск» читательница Ольга.

Косой держался на приличном расстоянии от людей, но без проблем бегал вдоль детских площадок и лавок у летней сцены. Однако при виде другой прогуливающейся семьи, зверь кинулся наутек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Заяц в парке Гагарина.Ольга КАРПОВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Удачный формат. Губернаторам стран-участниц ШОС понравилась встреча в Челябинске
В Челябинске пройдет круглый стол по коррупции
Две женщины отравились дымом из-за пожара в шахте лифта в Магнитогорске
Тракторы и комбайны. С помощью субсидий, установленных губернатором Борисом Дубровским, селяне обновили парк техники
Рецидивист грабил магазины Челябинска по хитрой схеме
Челябинская область намерена развивать сотрудничество с китайской провинцией Чунцин
Коммунальщик из Челябинска получил взятку в полмиллиона за фиктивные работы
Медведь-шатун, замеченный возле Снежинска, улегся в берлогу
Жителей Челябинска зовут покататься на коньках с Дедом Морозом и Снегурочкой
Путник с верблюдом удивил автомобилистов под Магнитогорском
В декабре энергетики будут принимать показании электросчетчиков в другое время
Житель Челябинска может потерять иномарку из-за принципиальности бывшей жены
Известного ведущего Сергея Стиллавина удивил ларек с бензином в Челябинске
Чтобы попасть в одну из школ Челябинска, дети платят по сто рублей с носа
Жителя Челябинска увезли в реанимацию после хлопка газа в гараже