В парке Гагарина засняли смелого зайца

5 Дек. 13:51 2018-12-06T12:17:23+03:00

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Было время, когда в городском бору, в который входит территория парка Гагарина, ходили лоси. А сейчас и белочек не так много стало. Однако жители Челябинска запечатлели на камеру, как по аллеям парка бегает заяц.

— Гуляли с ребенком и тут видим, как на белом снегу что-то мелькает серенькое. Пригляделись, а это крупный заяц. Может из лесу вышел или из зоопарка сбежал? — рассказала «Комсомольской правде» — Челябинск» читательница Ольга Карпова.

Косой держался на приличном расстоянии от людей, но без проблем бегал вдоль детских площадок и лавок у летней сцены. Однако при виде другой прогуливающейся семьи, зверь кинулся наутек.

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