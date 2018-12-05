2018-12-05T13:53:28+03:00
Общество

Жителей Челябинска зовут покататься на коньках с Дедом Морозом и Снегурочкой

Они будут встречать гостей в «Уральской молнии» с 24 по 28 декабря
Алексей МИКУШИН
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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Ледовый дворец подготовил большую развлекательную программу. В течение пяти дней — с 24 по 28 декабря — на дневном сеансе массового катания (с 13.00 до 14.30) гостей «Уральской молнии» будут встречать Снегурочка и Дед Мороз. На самом катке будет красоваться новогодняя елка.

В программе праздничных массовых катаний — забеги на 100 метров, обучение игре в керлинг, крио-шоу, зимний кинотеатр, изготовление новогодних сувениров, фото на память.

«Уральская молния» приглашает провести предновогодние праздники в ледовом дворце вместе с друзьями и близкими. Цена билета — 300 рублей.

Расписание сеансов:

будние дни: 19.00-21.00, 22.00 — 23.30

Выходные и праздничные дни: 13.30-15.00, 16.00-18.00, 19.00-21.45

Воскресенье: сеанс « Семейный» — 12.00-13.00.

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