Жителей Челябинска зовут покататься на коньках с Дедом Морозом и Снегурочкой
Ледовый дворец подготовил большую развлекательную программу. В течение пяти дней — с 24 по 28 декабря — на дневном сеансе массового катания (с 13.00 до 14.30) гостей «Уральской молнии» будут встречать Снегурочка и Дед Мороз. На самом катке будет красоваться новогодняя елка.
В программе праздничных массовых катаний — забеги на 100 метров, обучение игре в керлинг, крио-шоу, зимний кинотеатр, изготовление новогодних сувениров, фото на память.
«Уральская молния» приглашает провести предновогодние праздники в ледовом дворце вместе с друзьями и близкими. Цена билета — 300 рублей.
Расписание сеансов:
будние дни: 19.00-21.00, 22.00 — 23.30
Выходные и праздничные дни: 13.30-15.00, 16.00-18.00, 19.00-21.45
Воскресенье: сеанс « Семейный» — 12.00-13.00.