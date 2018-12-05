2018-12-05T14:56:18+03:00
Происшествия

Две женщины отравились дымом из-за пожара в шахте лифта в Магнитогорске

Поджигателей пока не нашли
Андрей АБРАМОВ
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Вечером 4 декабря на пульт пожарной охраны позвонили жильцы дома по улице Маяковского в Магнитогорске. Они рассказали, что подъезд заполонила пелена дыма. На место отправили пять расчетов.

Оказалось, что хулиганы подожгли мусор, который скопился в шахте лифта. Огонь повредил электрокабель. Пожарные эвакуировали из подъезда 28 человек, из них большинство дети.

Помощь медиков понадобилась двоим жительницам. Они отравились угарным газом. Возгорание потушили быстро, теперь ищут пироманов.

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