Контрабандист пытался убедить таможенников Челябинска, что купил себе миллион сигарет
На границе Челябинской области и Казахстана таможенники задержали крупную партию сигарет. В коробки были упакованы около 60 тысяч пачек «раковых палочек» — это свыше миллиона штук. Такая партия тянет на три миллиона рублей.
Товар был без акцизных марок, а значит может быть контрафактом, с него не уплачен налог и продавать его запрещено. Впрочем, владелец груза пытался убедить стражей границы, что и не думал торговать товаром, а вез сигареты для себя.
— Чтобы выкурить такое количество сигарет, ему потребовалось бы 164 года. Товар изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оборот товаров без маркировки. Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы, — рассказали в челябинской таможне.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.