2018-12-05T16:23:05+03:00
Происшествия

Контрабандист пытался убедить таможенников Челябинска, что купил себе миллион сигарет

Ему грозит до трех лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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Изъятые сигареты. Фото: ФТС Челябинской областиИзъятые сигареты. Фото: ФТС Челябинской области
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На границе Челябинской области и Казахстана таможенники задержали крупную партию сигарет. В коробки были упакованы около 60 тысяч пачек «раковых палочек» — это свыше миллиона штук. Такая партия тянет на три миллиона рублей.

Товар был без акцизных марок, а значит может быть контрафактом, с него не уплачен налог и продавать его запрещено. Впрочем, владелец груза пытался убедить стражей границы, что и не думал торговать товаром, а вез сигареты для себя.

— Чтобы выкурить такое количество сигарет, ему потребовалось бы 164 года. Товар изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оборот товаров без маркировки. Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы, — рассказали в челябинской таможне.

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