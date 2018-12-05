Квитанции за электричество придут жителям Челябинска заранее
Счета за декабрь за электроэнергию жители Челябинска получат до конца месяца. Хотя традиционно квитанции приходят лишь в следующем. Так поставщик электричества решил сделать из-за продолжительных новогодних праздников.
Также меняют и сроки приема показаний. Если вы передаете через интернет или телефон-автоответчик 8-800-1000-172, то у вас есть время до полудня 17 декабря. Во всех остальных случаях, просят сообщить данные счетчика до 14 декабря включительно.
С января 2019 года прием показаний будет проходить в обычном режиме.
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