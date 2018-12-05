Квитанции за электричество придут жителям Челябинска заранее

5 Дек. 16:49 2018-12-05T16:49:50+03:00

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Счета за декабрь за электроэнергию жители Челябинска получат до конца месяца. Хотя традиционно квитанции приходят лишь в следующем. Так поставщик электричества решил сделать из-за продолжительных новогодних праздников.

Также меняют и сроки приема показаний. Если вы передаете через интернет или телефон-автоответчик 8-800-1000-172, то у вас есть время до полудня 17 декабря. Во всех остальных случаях, просят сообщить данные счетчика до 14 декабря включительно.

С января 2019 года прием показаний будет проходить в обычном режиме.

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