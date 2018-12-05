В центре Челябинска трамвай сошел с рельс

5 Дек. 19:01 2018-12-05T19:01:44+03:00

Рядом с местом аварии собралась большая пробка

Изменить размер текста: A A

На крупном перекрестке проспектов Свердловского и Победы в Челябинске с рельс сошел трамвай 5 декабря. Задняя часть вагона перекрыла встречное движение транспорта. Из-за этого на перекрестке собралась пробка.

Дежурная бригада ремонтников прибыла оперативно и в течение часа восстановила движение. Однако из-за аварии на перекрестке скопилась приличная пробка: был затруднен проезд, а пассажиры вынуждены были идти пешком.

Трамваи и раньше сходили с рельс в Челябинске. Виной тому называют изношенную инфраструктуру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;