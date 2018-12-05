В центре Челябинска трамвай сошел с рельс
На крупном перекрестке проспектов Свердловского и Победы в Челябинске с рельс сошел трамвай 5 декабря. Задняя часть вагона перекрыла встречное движение транспорта. Из-за этого на перекрестке собралась пробка.
Дежурная бригада ремонтников прибыла оперативно и в течение часа восстановила движение. Однако из-за аварии на перекрестке скопилась приличная пробка: был затруднен проезд, а пассажиры вынуждены были идти пешком.
Трамваи и раньше сходили с рельс в Челябинске. Виной тому называют изношенную инфраструктуру.
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