2018-12-06T04:01:57+03:00
Общество

В Магнитогорске пенсионерка полгода не может взять талон ко врачу для внука

Бедной семье приходится обращаться в платные клиники
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В Магнитогорске пенсионерка полгода не может взять талон ко врачу для больного внукаВ Магнитогорске пенсионерка полгода не может взять талон ко врачу для больного внукаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В соцсети бабушка рассказала о своей проблеме в надежде, что это вызовет общественный резонанс, и им с внуком помогут. Дело в том, что она с дедом воспитывает14-летнего мальчика, у которого сильно болят ноги. Денег у пенсионеров немного, а еще приходится по платным клиникам ходить. И все потому, что уже полгода они не могут попасть на прием к ортопеду по месту жительства.

— Проблема-то пустяковая, но я не могу ее одолеть. Полгода не получается взять талон к нашему ортопеду в детской поликлинике №6. Мы стоим на учете с врожденной патологией. Сегодня пришли ко врачу без талона. Готовы были стоять до последнего, но она не приняла. Ноги у ребенка болят все сильнее и сильнее. Утром до туалета идет по стеночке.

Приходится ходить к платным врачам. Мы и операцию делали платно. Но сколько же это можно?! Мы бабушка с дедушкой, опекуны, пенсионеры. Хотим добиться направления куда-угодно, где будут лечить наши ноги, — написала женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Подписчики группы подтвердили: с узкими детскими специалистами — беда.

— Полгода нет талонов к окулисту. Ни через госуслуги, ни в регистратуре. А потом на нас орут, почему шляемся по платникам, и грозят с учета снять, — прокомментировала Марина Романова.

По словам магнитогорцев, также проблемы с записью на УЗИ (люди ждали 8 месяцев), к эндокринологу, неврологу, офтальмологу, стоматологу (запись на месяц вперед).

Опытные родители советуют идти к заведующей или писать в интернет -приемную Минздрава Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу