2018-12-06T04:01:57+03:00
Общество

В Магнитогорске пенсионерка полгода не может взять талон ко врачу для внука

Бедной семье приходится обращаться в платные клиники
Ирина КАРЕЛИНА
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В Магнитогорске пенсионерка полгода не может взять талон ко врачу для больного внукаВ Магнитогорске пенсионерка полгода не может взять талон ко врачу для больного внукаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В соцсети бабушка рассказала о своей проблеме в надежде, что это вызовет общественный резонанс, и им с внуком помогут. Дело в том, что она с дедом воспитывает14-летнего мальчика, у которого сильно болят ноги. Денег у пенсионеров немного, а еще приходится по платным клиникам ходить. И все потому, что уже полгода они не могут попасть на прием к ортопеду по месту жительства.

— Проблема-то пустяковая, но я не могу ее одолеть. Полгода не получается взять талон к нашему ортопеду в детской поликлинике №6. Мы стоим на учете с врожденной патологией. Сегодня пришли ко врачу без талона. Готовы были стоять до последнего, но она не приняла. Ноги у ребенка болят все сильнее и сильнее. Утром до туалета идет по стеночке.

Приходится ходить к платным врачам. Мы и операцию делали платно. Но сколько же это можно?! Мы бабушка с дедушкой, опекуны, пенсионеры. Хотим добиться направления куда-угодно, где будут лечить наши ноги, — написала женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Подписчики группы подтвердили: с узкими детскими специалистами — беда.

— Полгода нет талонов к окулисту. Ни через госуслуги, ни в регистратуре. А потом на нас орут, почему шляемся по платникам, и грозят с учета снять, — прокомментировала Марина Романова.

По словам магнитогорцев, также проблемы с записью на УЗИ (люди ждали 8 месяцев), к эндокринологу, неврологу, офтальмологу, стоматологу (запись на месяц вперед).

Опытные родители советуют идти к заведующей или писать в интернет -приемную Минздрава Челябинской области.

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