2018-12-06T08:15:45+03:00
Общество

«Невозможно дышать»: жители Челябинска жалуются на едкий смог

Режим «черного неба» действует в городе почти неделю
Валентина ВАГАНОВА
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Режим НМУ сохранится до 19 часов.Режим НМУ сохранится до 19 часов.Фото: Сергей УФИМЦЕВ
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Сегодня утром, 6 декабря, Челябинск затянуло густым смогом. В городе стоит едкий запах гари. Жители жалуются — на улице нечем дышать. У многих болит голова, а те, кто имеет хронические заболевания дыхательной системы, отмечают их обострение.

Смог начал сгущаться еще со вчерашнего дня, 5 декабря. А сегодня утром он стал настолько густой, что в некоторых районах дальше 3-5 метров ничего не было видно.

— В Металлургическом районе вообще ужас! На работу еду, как в фильме ужасов: под фонарями видно то, чем мы дышим. На Свердловском проспекте так вообще в пелене едешь, видимость 20 метров, — написала в соцсетях челябинка Анастасия.

Режим «черного неба» действует еще с 1 декабря. Челябинцы жалуются на загрязненный воздух в соотвествующие ведомства. По информации ЕДДС Челябинска, за минувшие сутки зафиксировано 12 звонков с сообщениями об ухудшении экологической обстановки.

В Министерстве экологии отмечают, что запах гари распространяется с Коркинского разреза. Также свой вклад в образование смога вносит и продолжающая дымить закрытая свалка. Тление мусора и пожары продолжаются здесь с 23 ноября

Режим НМУ первой степени, по прогнозу, продержится до вечера.

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