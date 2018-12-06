В Челябинске еще одна школа уходит на карантин из-за пневмонии
В южноуральской столице все не отступает пневмония. Из-за нее на карантине побывали уже восемь городских школ. Завтра, 7 декабря, на внеплановые каникулы уходит еще одна — школа №147, которая находится в центре города на Свердловском проспекте.
По словам родителей, в учебном заведении зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией. Занятия в школе возобновятся 17 декабря.
В Роспотребнадзоре отмечают, что рост заболеваемости внебольничной пневмонией продолжает расти.
— За прошедший период 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 516 случаев на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 18% и среднемноголетнего уровня на 16%. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков, — сообщила замруководителя ведомства руководителя Светлана Лучинина.
Специалисты Роспотребнадзора просят родителей детей, у которых появились признаки острой респираторной инфекции, не отправлять их в школы и детские сады, чтобы не заражать других.
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