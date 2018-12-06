2018-12-06T18:48:22+03:00
Происшествия

В Челябинске иномарка вылетела на остановку после ДТП и наехала на пешеходов

Пострадавших госпитализировали
Валентина ВАГАНОВА
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В аварии пострадали два пешехода. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».В аварии пострадали два пешехода. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».
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Авария произошла сегодня днем, 6 декабря, в Ленинском районе. На пересечении улиц Вагнера и Дзержинского столкнулись две иномарки. В результате одна из них вылетела на остановку общественного транспорта.

— Синяя Mazda влетела на остановку «улица Барбюса» после удара с внедорожником, — написала в соцсетях свидетель ДТП Виктория.

— Проезжал мимо, видел, что женщина лежала на асфальте. Но вроде все живы, — рассказал очевидец Никита.

На место выезжали несколько машин скорой помощи, МЧС и ГИБДД.

В ДТП разбирается госавтоинспекция. Фото: Группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск»

В ДТП разбирается госавтоинспекция. Фото: Группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск»

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об аварии подтвердили.

— По предварительным данным, Mazda ехала со стороны путепровода, навстречу ей двигался Nissan и поворачивал налево. В результате столкновения Mazda врезалась в остановочный пункт. Пострадали две 53-летние женщины. Их госпитализировали, — рассказали в полицейском главке.

Сейчас ГИБДД разбирается в обстоятельствах и причинах аварии.

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