В Челябинске иномарка вылетела на остановку после ДТП и наехала на пешеходов
Авария произошла сегодня днем, 6 декабря, в Ленинском районе. На пересечении улиц Вагнера и Дзержинского столкнулись две иномарки. В результате одна из них вылетела на остановку общественного транспорта.
— Синяя Mazda влетела на остановку «улица Барбюса» после удара с внедорожником, — написала в соцсетях свидетель ДТП Виктория.
— Проезжал мимо, видел, что женщина лежала на асфальте. Но вроде все живы, — рассказал очевидец Никита.
На место выезжали несколько машин скорой помощи, МЧС и ГИБДД.
В ДТП разбирается госавтоинспекция. Фото: Группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск»
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об аварии подтвердили.
— По предварительным данным, Mazda ехала со стороны путепровода, навстречу ей двигался Nissan и поворачивал налево. В результате столкновения Mazda врезалась в остановочный пункт. Пострадали две 53-летние женщины. Их госпитализировали, — рассказали в полицейском главке.
Сейчас ГИБДД разбирается в обстоятельствах и причинах аварии.
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