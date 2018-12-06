2018-12-06T19:36:02+03:00
Происшествия

«Сделают, когда кого-нибудь убьет током»: В Челябинске сняли на видео горящие трамвайные рельсы

По словам очевидцев, стыки искрят уже второй день
Валентина ВАГАНОВА
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Рельсы горят на этом участке не первый раз. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».Рельсы горят на этом участке не первый раз. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт».
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На перекрестке улиц Евтеева и Цвиллинга второй день под рельсами пламя. Челябинцы звонили в трамвайное депо, но рабочие не устранили проблему. Огонь горит по-прежнему. В месте соединения рельс идет дым, а также во все стороны летят искры.

— Второй день под рельсами горит костер, то разгорится, то утихнет... Дымит себе, потихонечку... Особенно, когда трамвай прокрадется. Возле рельса в асфальте образовалась яма. Позвонила еще вчера в трамвайное депо, объяснила ситуацию. Сегодня приехала техмашина с бригадой. Постояли, пофоткали, что-то поделали, но совершенно в другом месте. На перекрестке так все и осталось. Дымок, костерок и ямища, — написала местная жительница в группе «Инцидент | ЧП | ДТП | Челябинск» во ВКонтакте.

— Горят контакты. Сделают, когда кого-нибудь током убьет, — пишут в ответ возмущенные челябинцы.

Кстати, рельсы горят на этом участке не первый раз.

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