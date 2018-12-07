Житель Челябинска пообещал деньги за выброшенные им из окна фотографии

7 Дек. 04:10 2018-12-07T04:10:12+03:00

Рамка со снимками полетела вниз во время ссоры

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В группе «Парковый Челябинск» во «ВКонтакте» опубликовали интересное объявление:

— В районе 13 октября около дома 29 по Краснопольскому проспекту была выкинута рамка с фотографиями. Их там две, одна на другую наложена. На следующий день ее уже на было на месте падения. Просьба нашедших вернуть хотя бы фото. Они очень много значат для человека, который их потерял. Вознаграждение — 2000 руб., — написал Илья.

Почему рамка полетела из окна? В группе отвечают: поссорились, вспылили, а потом отпустило...

— А если бы кому-то на голову?! За это вас надо привлечь к административной ответственности! — прокомментировала Диляра.

Подписчики группы отмечают, что этот пост уже был в октябре. По всей видимости мужчина не теряет надежды найти дорогую сердцу вещицу.

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