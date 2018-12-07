Челябинск задыхается от смога. Эксперты выезжают на заводы

7 Дек. 06:32 2018-12-07T06:32:49+03:00

В нашем городе опять нет воздуха. Фото: группа "Челябинск, дыши!" vc.com

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Смог накрывает глухой пеленой Челябинск каждый год зимой уже несколько лет. Дымом застлана промзона: из окна редакции «Комсомолки» видны трубы ЧЭМК. Все в сизом дыму. Последние дни нам нечем дышать.

Задыхается Копейск и Коркино. О зимнем смоге мы кричим из года в год. В ноябре 2016 года челябинцы били по все колокола: нет воздуха! И в декабре 2016 года задыхались жители разных районов. Люди защищаются юмором: Инернет полон веселых картинок на грустную тему умершей экологии Челябинска.

Нынешние дымные дни объявлены Гидрометцентром по Челябинской области 2 декабря. Режим «черного неба» продлится до 7 декабря.

Управление Росприроднадзора по Челябинской области учинило внеплановые проверки промпредприятий, основных загрязнителей города.

— Три дня мы работаем в рейдах в Калининском и Металлургическом районах города. Выезжает передвижная лаборатория для отбора проб воздуха. Ведем мониторинг свалки, — сообщил замруководителя управления Росприроднадзора по Челябинской области Владислав Коробкин.

Специалисты надзорного ведомства проверили ОАО «Челябвтормет». Обнаружены признаки нарушения требований охраны атмосферного воздуха. Заводу уже запрещали выброс вредных веществ из-за нарушений раньше. Расследуются два административных дела. И вот — новые факты нарушения природоохранных требований.

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