2018-12-07T10:24:05+03:00
Происшествия

Задержана банда наемников, издевавшихся над людьми в Челябинской области

Им грозит до семи лет в колонии
Андрей АБРАМОВ
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То самое видео, которое наделало шуму.То самое видео, которое наделало шуму.Фото: кадр с видео
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Все началось с видео в сети, на котором несколько молодчиков избивали мужика. Подпись под ним гласила, якобы так наказывают наркокурьера за воровство. Ролик был снят в окрестностях Троицка Челябинской области. Кадрами заинтересовались органы и вскоре нашли всех участников.

Выяснилось, что банда устраивала пытки по найму. Правда кто их заказчики — следствие пока не раскрывает. Предположительно, действительно имели место наркоденьги. Известно, что заказы на истязание приходили банде через соцсети и мессенджеры.

В прокуратуре рассказывают о нескольких эпизодах. В сентября 2018 они выловили двух парней и увезли в лес, где жестоко избили. На следующий день учинили расправу, которая и попала в интернет. Вооружившись палками, они отколошматили жертву. Причем тот не пошел в полицию. Уверяет, что боялся повторения расправы.

— Людей с видео отыскали. В изолятор отправили двух жителей Магнитогорска. Одному 19 лет, второму 22. Троих подельников оставили под подпиской, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челяинской области.

За истязания им грозит до семи лет колонии.

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