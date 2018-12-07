7 Дек. 11:16 2018-12-07T12:22:19+03:00

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Восьмидесятилетняя Зинаида Чайко травмировалась, переходя дорогу в 6-ом микрорайоне. Случайно поскользнулась и упала. В ноге появилась жгучая боль, подняться самостоятельно старушка уже не смогла.

На помощь ей подбежали две девчонки с остановки и двое автомобилистов. Один из них предложил отвезти бабушку в травмпункт. Он вместе с другими помощниками аккуратно усадил Зинаиду Михайловну и доставил в первую горбольницу.

— Бабушка не взяла с собой телефон, а на память номер родных не знает. Помощник не растерялся — выяснил, как зовут ее детей и мгновенно нашел в социальной сети одну из дочерей. Так дети узнали, что их мама попала в больницу, и немедленно приехали к ней. Отзывчивый курганец к тому времени уже отправился по своим делам, — пишет газета «Курган и курганцы».

Из соцсетей дочери узнали, как зовут помощника — им оказался 36-летний работник ЗАО «Курганстальмост» Константин Трапезников. Константин рассказал, что ему уже случалось быть в такой ситуации. По его словам, он просто никогда не проходит мимо людей в беде.

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