2018-12-07T12:22:19+03:00
Общество

В Кургане автомобилист нашел через соцсети родственников бабушки, пострадавшей на дороге

Старушка упала на проезжую часть и сломала шейку бедра
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Отзывчивый курганец доставил бабушку в первую горбольницу, где ей оказали медицинскую помощь.Отзывчивый курганец доставил бабушку в первую горбольницу, где ей оказали медицинскую помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Восьмидесятилетняя Зинаида Чайко травмировалась, переходя дорогу в 6-ом микрорайоне. Случайно поскользнулась и упала. В ноге появилась жгучая боль, подняться самостоятельно старушка уже не смогла.

На помощь ей подбежали две девчонки с остановки и двое автомобилистов. Один из них предложил отвезти бабушку в травмпункт. Он вместе с другими помощниками аккуратно усадил Зинаиду Михайловну и доставил в первую горбольницу.

— Бабушка не взяла с собой телефон, а на память номер родных не знает. Помощник не растерялся — выяснил, как зовут ее детей и мгновенно нашел в социальной сети одну из дочерей. Так дети узнали, что их мама попала в больницу, и немедленно приехали к ней. Отзывчивый курганец к тому времени уже отправился по своим делам, — пишет газета «Курган и курганцы».

Из соцсетей дочери узнали, как зовут помощника — им оказался 36-летний работник ЗАО «Курганстальмост» Константин Трапезников. Константин рассказал, что ему уже случалось быть в такой ситуации. По его словам, он просто никогда не проходит мимо людей в беде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу