Нож к горлу. В Челябинской области осужден мужчина, угрожавший ребенку

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-07T11:32:51+03:00

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Вечером 3 сентября нынешнего года 46-летний Троицка был пьян. Около своего подъезда он начал высказывать претензии восьмилетнему соседу. Причина агрессии — сломана кнопка домофона. От бранных слов мужчик перешел к делу: держа в руке кухонный нож, он удерживал мальчика рукой и не давая ему убежать. К горлу ребенка он приставил лезвие ножа.

От агрессора ребенка спасли соседи. Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИНаталья Мамаева, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.

Осужденный не сможет уходить из квартиры в определенное время покидать свое жилище, уезжать из города, менять место работы без согласия надзорного органа и постоянно отмечаться в надзорном органе.

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