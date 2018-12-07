2018-12-07T11:47:49+03:00
Общество

В Челябинске за смогом будут смотреть дроны

Беспилотные летательные аппараты приобрело региональное минэкологии
Ольга АНТОНОВА
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Аппараты-«стрекоталки», зависая над промпредприятиями, будут транслировать картинку дымящих труб. Дроны и квадрокоптеры закуплены региональным министерством экологи.

— Мы получим оперативную информацию для фиксации нарушений природоохранного законодательства, — сказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник управления экопросвещения регионального минэкологии Виталий Безруков.

Дрон запустят в небо уже в пятницу, 7 декабря. Беспилотный летательный аппарат исследует городскую свалку и ее окрестности. Свалка закрыта в сентябре. В следующем году начнется ее рекультивация.

А Челябинск сейчас переживает непростые дни: уже в следующем году начнется ее рекультивация. Цена вопроса — три миллиарда рублей.

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