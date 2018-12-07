2018-12-07T13:49:39+03:00
Общество

В Челябинске инспектора ГИБДД спасли девушку с приступом эпилепсии

Они оказали ей доврачебную помощь и доставили в больницу
Валентина ВАГАНОВА
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Благодаря грамотным действиям сотрудников ГИБДД девушку спасли.Благодаря грамотным действиям сотрудников ГИБДД девушку спасли.Фото: Алексей ФОКИН
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У поста ДПС на въезде в Челябинск остановилась легковушка. Из машины выскочил водитель и подбежал к инспекторам.

— У меня в машине задыхается дочь, помогите.

На заднем сиденье сидела его жена и дочка, у которой в дороге случился приступ эпилепсии. Отец не представлял, что делать, как помочь, семья ехала в гости, город толком не знают. А на счету каждая секунда…

— Инспекторы, старший лейтенант полиции Сергей Милюков и лейтенант полиции Владислав Костюкевич, приняли единственное и правильное решение. Один из инспекторов сел в машину и начал оказывать доврачебную помощь девушке, а второй — сказал водителю, чтобы он двигался за автомобилем ДПС до ближайшей больницы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инспектор также связался с дежурной частью и попросил дежурного предупредить медиков, что скоро приедет экстренный пациент.

Доехали за несколько минут. На крыльце больницы девушку встретили врачи. Ее спасли.

Отец девушки прислал благодарственное письмо в адрес госавтоинспекции Челябинска. Он поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые не только добросовестно выполнили свои служебные обязанности, а еще проявили сочувствие и не остались безучастными к чужой беде.

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