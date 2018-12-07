2018-12-07T14:21:47+03:00
Общество

В службе судебных приставов Челябинской области сменился руководитель

Главный судебный пристав Южного Урала теперь возглавляет управление в Свердловской области
Валентина ВАГАНОВА
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Исполняющей обязанности руководителя УФССП по Челябинской области стала Юлия Третьякова. Фото: пресс-служба ведомства.Исполняющей обязанности руководителя УФССП по Челябинской области стала Юлия Третьякова. Фото: пресс-служба ведомства.
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С сегодняшнего дня, 7 декабря, Альбина Сухорукова — руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Она возглавляла ведомство в Челябинской области четыре года. Пристав уже приступила к новым обязанностям.

— Назначение на должность исполняющего обязанности руководителя УФССП России по Свердловской области — главного судебного пристава Свердловской области состоялось в соответствии с приказом директора Федеральной службы судебных приставов, — рассказали в пресс-службе челябинского УФССП.

Исполняющей обязанности руководителя управления стала Юлия Третьякова. До этого она занимала должность заместителя ведомства.

Юлия Третьякова родилась в 1976 году. В 1999 году окончила Университет Российской академии образования. Имеет медаль ФССП России «За службу» III степени, благодарность Министерства юстиции Российской Федерации, почетные грамоты.

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