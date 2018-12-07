2018-12-07T15:13:23+03:00
Общество

Пицца, комиксы и русский рэп: жителям Челябинска предлагают сдать АнтиЕГЭ

В тестах будут вопросы не из школьной программы, а про сериалы, музыку и еду
Валентина ВАГАНОВА
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АнтиЕГЭ пройдет 15 декабря.АнтиЕГЭ пройдет 15 декабря.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Челябинцев зовут на веселый экзамен АнтиЕГЭ. Его «прототипом» стал тот самый госэкзамен, от которого у школьников дрожат колени и взрывается мозг.

— Обычный ЕГЭ придумывают взрослые, сдают школьники, и все это очень-очень серьезно, порой даже слишком. Мы подумали и решили внести нотку юмора в страшный экзамен, добавив приставку -анти, и полностью заменив перечень «предметов» с математики, русского и литературы на пиццу, комиксы и русский рэп, — говорят организаторы.

Задания придумывали старшеклассники под присмотром взрослых редакторов. Авторы сделали тест максимально веселым. Среди тем АнтиЕГЭ: шоколадки, пельмени, котики, а также книги «Алиса в Стране чудес», «Три мушкетера», «Тайна третьей планеты» , мультфильм «Шрек» и другие.

Сдать АнтиЕГЭ сможет любой желающий. С большинством заданий смогут справиться даже те, кто не смотрел названные фильмы или не читал книги.

Тестирование организуют Информационный центр по атомной энергии Челябинска и научно-популярный журнал «Кот Шредингера».

Единый день сдачи «АнтиЕГЭ» назначен на 15 декабря. Начало в 14:00. Но нужно заранее зарегистрироваться на сайте.

Тест можно пройти на шести площадках: лицей №11, ИЦАЭ Челябинска, ДПШ им. Крупской, публичная библиотека, областная детская библиотека и книжный магазин «Библио-Глобус».

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