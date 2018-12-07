В Челябинске елками торгуют нелегально

СЕГОДНЯ 19:10 2018-12-07T19:10:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Вряд ли для здоровья полезна елка, купленная рядом с пыльной дорогой. Качественное искусственное новогоднее дерево куда лучше. Но из года в год на улицах Челябинска вырастают елочные базары. Увы, они не похожи на рождественские ярмарки Москвы, Петербурга или европейских городов. Никакой романтики, огоньков и расписных пряников. Деревья по-челябински сурово навалены друг на друга. Хочешь — покупай, хочешь — мимо проходи.

Сколько привезут деревьев — неизвестно. А ведь мы помним январский кошмар, когда нераспроданные деревья торговцы побросали на улицах.

Отрегулировали власти количество точек продажи — их 146, тогда как в 2017 г было 199. Откроется торговля 15 декабря. На официальных ярмарках обещают порядок. После 31 декабря ненужные елки уберут.

Однако уже сейчас на перекрестках колючий товар выставили нелегалы. Разрешения на продажу у них нет.

Такая точка, например, заработала возле дома №99 по ул. Братьев Кашириных. Ее в пятницу, 7 декабря, проверили сотрудники муниципального Управления благоустройства.

Здесь торгуют соснами. Некрасивые они, серо-бурго цвета, есть и с пожелтевшей хвоей. Вряд ли весь товар разберут. Значит, после праздников будут валяться на улице?

Кстати, нелегалам-продавцам грозит штраф — от тысячи до 200 тысяч рублей.

P.S. Корреспонденты «Комсомолки» проверили нелегальную точку поздним вечером в пятницу. Никто и не пошевелился убрать деревья. Торговля продолжится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06