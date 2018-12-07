2018-12-07T19:34:13+03:00
Общество

На военный аэродром в Челябинской области привезли два бомбардировщика Су-34

Боевые машины поступили по гособоронзаказу
Ольга АНТОНОВА
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Су-34 теперь базируются на Южном Урале.Су-34 теперь базируются на Южном Урале.Фото: Борис КОКУРИН
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Два современных бомбардировщика Су-34 теперь базируются на аэродроме полка смешанного авиационного соединения в Челябинской области. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Центрального военного округа, боевые машины поступили по гособоронзаказу на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО ЦВО. Экипажи перегнали «сушки» из Новосибирска.

В этом году летчики получили 14 боевых машин Су-34. Весь полк в Челябинске прошел переобучение в Липецком центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

Кстати, истребитель-бомбардировщик Су-34 — лучший ударный самолет в своем классе. Это — мнение авторов издания Military Watch. Российская машина обладает отличными характеристиками: при боевом радиусе 1100 км ее вооружение позволяет поражать цели на куда большем расстоянии. Издание подчеркивает, что развернутые в Сирии Су-34 способны наносить удары по всей территории Ближнего Востока.

Су-34 развивает скорость до 1900 км/ч и несет до восьми тонн боевой нагрузки. Он способен уничтожать наземные объекты противника в любое время суток и при любых погодных условиях.

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