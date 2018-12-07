2018-12-07T20:14:23+03:00
Общество

Теряют корни. В Челябинске сокращается численность населения

Власти надеются, что стройки к саммитам ШОС и БРИКС привнесут в город волну трудовых мигрантов
Ольга АНТОНОВА
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Челябинск переживает демографический кризис. Собственный.Челябинск переживает демографический кризис. Собственный.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Отвратительно, конечно. Интернет-бухтения по поводу отъезжающих из Челябинска семьями теперь обретают доказательства в цифрах. Впрочем, ничего удивительного: почти у каждого есть «поуехавшие» знакомые, а то и родственники.

Впервые за многие годы в миллионном городе отмечена миграционная убыль населения. Сократился естественный прирост населения. На публичных слушаниях по проекту бюджета-2019 сообщил председатель Комитета по экономике администрации Челябинска Александр Руденко.

— За девять месяцев года число выбывших из города мигрантов превысило число прибывших на 1,5 тыс. 512 человек, — сказал Руденко.

К тому же, в Челябинске сокращается численность челябинцев трудоспособного возрасте в общей численности населения: с 64,7% в 2005 году до 58,6% в 2017 году.

Но власти оптимизма не теряют. По их мнению, масштабные стройки к саммитам ШОС и БРИКС привлекут в Челябинск свежую рабочую силу.

КСТАТИ

В 2018 году темпы прироста населения в Челябинске существенно замедлились. В январе — сентябре число родившихся превысило число умерших на 195 человек. В прошлом году новорожденных было больше умерших на 751 человек.

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