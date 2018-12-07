Режим «черного неба». В Челябинске на трое суток объявлены НМУ второй степени

СЕГОДНЯ 20:53 2018-12-07T20:53:29+03:00

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Бегите из Челябинска. Хотя бы на выходные. А так же — из Коркино, Карабаша, Магнитогорска. Дышать в промышленных зонах, коими являются эти города, нечем вплоть до вечера понедельника, 10 декабря.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, НМУ 2 степени опасности (самый тяжелый — третья) объявлены из-за слабого ветра. Вредные вещества копятся в приземном слое атмосферы.

Напомним, что Челябинск задыхается от смога со 2 декабря. Город накрыт пеленой черно-лилового дыма — это выбросы промпредприятий. Горожане публикуют в соцсетях снимки черных фильтров домашних вентиляций: спастись от смога невозможно, даже если живешь рядом с бором.

А региональное минэколгии закупило дроны: беспилотники транслтруют с воздуха картинку выбросов заводов и закрытой свалки.

Кстати, в службе Телефона доверия МЧС России (495) 400-99-99 отмечают, что каждый день со 2 декабря принимают шквал звонков от челябинцев по смогу. Звонят южноуральцы и в ЕДДС 112, и в региональное Управление МЧС.

- Мы все фиксируем для совещания по экологическим проблемам Челябинска. Тут же еще с заводами работать нужно, это все не быстро, к сожалению, - сказал корреспонденту «Комсомолки» дежурный на том конце провода.

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