«Челябэнергосбыт» обязали вернуть населению переплату за свет
С июля 2018 года на Южном Урале поменялся гарантирующий поставщик электроэнергии. Если до этого население вносило плату за свет на счета «Челябэнергосбыта», то с июля все платежи должны идти на счета компании «МРСК Урала». Однако ряд потребителей переплатили прежнему поставщику и не могут получить деньги обратно, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
«Челябэнергосбыт» заявил потребителям, что вся переплата будет автоматически переводиться на новые счета людей в компании «МРСК Урала». Однако новый поставщик электроэнергии эту информацию опровергает.
— ПАО «Челябэнергосбыт» вводит потребителей в заблуждение, сообщая о зачете излишне уплаченных денежных средств. Даже сама возможность такого зачета признана прокуратурой противозаконной, — сообщает пресс-служба компании. — Для возврата денег нужно лично обратиться в «Челябэнергосбыт», а в случае отказа — в суд и прокуратуру.
«МРСК Урала» создала реестр граждан, имеющиъх переплату. Пока их задолженность перед «МРСК Урала» не превысит размер переплаты, отключать от электричества как неплатильщиков их не станут.
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