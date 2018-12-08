Доктор Женя купил на народные деньги машину для выезда к бездомным пациентам в Челябинске

8 Дек. 18:01 2018-12-08T18:01:57+03:00

Свой прием доктор Женя ведет в машине на разных улицах города. Фото: сообщество "Другая медицина".

Теперь он сможет вести бесплатный прием даже в мороз

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Фельдшер из Челябинска Евгений Косовских, который лечит бездомных, рассказал подписчикам в социальных сетях, что купил на пожертвования горожан старенький «уазик». Теперь он сможет вести прием даже в морозы.

— Теперь требуется время и финансы на переделку авто. В наших планах доделать все до конца новогодних каникул, — рассказал о планах доктор Женя.

На днях его команда в который раз принимала бездомных. На прием приходили и тяжелые пациенты. Однако в целом, по словам доктора, за полтора года, что ведутся приемы, его подопечные научились смотреть за собой: все умытые, мужчины побритые, уши чистые.

— Осталось обуть их в валенки. Многие до сих пор ходят в осенних сапожках, — сетует фельдшер Косовских. — К 27 декабря мы постараемся собрать своими силами праздничные новогодние наборы, присоединяйтесь к нам!

Найти доктора Женю можно в сообществе "Другая медицина" в социальных сетях.

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