В СИЗО Челябинска открыли суперкомфортные комнаты для свиданий
Среди мер поощрений осужденных есть длительное свидание. Это встреча с близкими, которая длится до трех суток. Все это время можно жить в гостинице при исправительном учреждении. Обычно, комнаты находятся в плачевном состоянии. Но в СИЗО №1 Челябинска решили сделать образцовые номера.
Отремонтировали четыре комнаты. В них повесили новые телевизоры, поставили хорошие диваны. На четыре номера — одна общая кухня, куда также закупили новую бытовую технику.
— Также здесь есть душевая, санузел и игровая комната для детей, которые приезжают на свидания к родителям, отбывающим наказание в СИЗО, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.
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