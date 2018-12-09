В СИЗО Челябинска открыли суперкомфортные комнаты для свиданий

9 Дек. 08:55 2018-12-10T07:31:03+03:00

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Среди мер поощрений осужденных есть длительное свидание. Это встреча с близкими, которая длится до трех суток. Все это время можно жить в гостинице при исправительном учреждении. . В СИЗО №1 Челябинска решили сделать образцовые номера. Старые складские помещения переделали в комфортабельные комнаты.

Реконструировали четыре комнаты. В них повесили новые телевизоры, поставили хорошие диваны. На четыре номера — одна общая кухня, куда также закупили новую бытовую технику.

— Также здесь есть душевая, санузел и игровая комната для детей, которые приезжают на свидания к родителям, отбывающим наказание в СИЗО, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

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