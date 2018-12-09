2018-12-09T08:55:23+03:00
Общество

В СИЗО Челябинска открыли суперкомфортные комнаты для свиданий

Сделали игровую зону для детей и отремонтировали кухню
Андрей АБРАМОВ
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Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.
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Среди мер поощрений осужденных есть длительное свидание. Это встреча с близкими, которая длится до трех суток. Все это время можно жить в гостинице при исправительном учреждении. Обычно, комнаты находятся в плачевном состоянии. Но в СИЗО №1 Челябинска решили сделать образцовые номера.

Отремонтировали четыре комнаты. В них повесили новые телевизоры, поставили хорошие диваны. На четыре номера — одна общая кухня, куда также закупили новую бытовую технику.

— Также здесь есть душевая, санузел и игровая комната для детей, которые приезжают на свидания к родителям, отбывающим наказание в СИЗО, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

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