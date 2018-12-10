В новогоднюю ночь из Челябинска до Санкт-Петербурга можно доехать за полцены
Отличное предложение для романтиков: РЖД предлагает билеты со скидкой на поезда, уходящие в путь 31 декабря, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
— Специальное предложение действует в рамках акции «Новогодняя ночь» и распространяется на верхние места купейных и плацкартных вагонов. При этом сервисные услуги (постельное белье и питание) нужно оплачивать в полном объеме, — замечают в пресс-службе.
Правда, у акции есть свои ограничения. Со скидкой не продадут детский билет и билеты для организованной группы.
На ЮУЖД в акции «Новогодняя ночь» принимают участие следующие поезда:
— №№ 137/138 Оренбург — Москва — Оренбург;
— №№ 379/380 Новый Уренгой — Оренбург — Новый Уренгой;
— №№ 145/146 Санкт-Петербург — Челябинск — Санкт-Петербург;
— № 14 Москва — Челябинск;
— № 392 Москва — Челябинск.
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