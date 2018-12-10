2018-12-10T14:04:08+03:00
Общество

В новогоднюю ночь из Челябинска до Санкт-Петербурга можно доехать за полцены

Билеты на поезд с отправлением 31 декабря продаются со скидкой
Лидия ПЕСКОВА
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А не рвануть ли на каникулах в Питер?А не рвануть ли на каникулах в Питер?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Отличное предложение для романтиков: РЖД предлагает билеты со скидкой на поезда, уходящие в путь 31 декабря, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

— Специальное предложение действует в рамках акции «Новогодняя ночь» и распространяется на верхние места купейных и плацкартных вагонов. При этом сервисные услуги (постельное белье и питание) нужно оплачивать в полном объеме, — замечают в пресс-службе.

Правда, у акции есть свои ограничения. Со скидкой не продадут детский билет и билеты для организованной группы.

На ЮУЖД в акции «Новогодняя ночь» принимают участие следующие поезда:

— №№ 137/138 ОренбургМосква — Оренбург;

— №№ 379/380 Новый Уренгой — Оренбург — Новый Уренгой;

— №№ 145/146 Санкт-ПетербургЧелябинск — Санкт-Петербург;

— № 14 Москва — Челябинск;

— № 392 Москва — Челябинск.

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