2018-12-12T10:45:25+03:00
Общество

На здоровье! На Южном Урале на оздоровление детей направят 250 миллионов

Более 11 тысяч ребятишек бесплатно отдохнут в санаториях и загородных лагерях в 2019 году
Ольга АНТОНОВА
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Оздоровление детей на Южном Урале организовано круглый год. Фото: архив "КП"Оздоровление детей на Южном Урале организовано круглый год. Фото: архив "КП"
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в Челябинской области кампания детского оздоровления круглогодичная. Время, проведенное в санаториях, детских лагерях и пансионатах, должно быть безопасным, увлекательным и максимально полезным. Это — установка губернатора Бориса Дубровского.

— И для качественного отдыха и оздоровления юных южноуральцев у нас есть все ресурсы. Надеюсь, кампания-2018, благодаря нашим усилиям, завершится благополучно и на хорошем уровне, — подчеркнул губернатор.

Акцент власти региона делают на организации отдыха детей, нуждающихся в особой заботе государства. В этом году здоровье поправят более 11 тысяч детей. В 2019 году, по словам министра социальных отношений Татьяны Никитиной, эта цифра вырастет.

— В следующем году из областного бюджета на эту важную задачу по распоряжению губернатора будет направлено более 250 миллионов рублей, — отметила Никитина.

Отдых и оздоровление детей идет по двум направлениям: в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия для детей до 18 лет по медицинским показаниям, и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-инвалидов. Путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления поолжены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Чтобы получить бесплатную путевку, нужно обратиться в районное управление соцзащиты или через портал Госуслуги.ру подать заявление. Путевку семья получит по своей очереди.

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