В трех поселках Челябинской области объявили карантин по бешенству

12 Дек. 13:18 2018-12-12T13:18:49+03:00

Зашедшая к людям на огонек лисица может быть бешеной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Двойной рост случаев бешенства зафиксирован по итогам 2018 года на Южном Урале, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Всего с начала 2018 года на территории области выявлены 44 случая бешенства животных, хотя в прошлом году их было гораздо меньше — 22.

— По итогам прошлой недели объявлен карантин по бешенству в трех населенных пунктах: в поселке Бажово (Копейск), в Кассельском сельском поселении (Нагайбакский район) и в поселке Межевой под Саткой, — замечают в пресс-службе. — В Межевом обнаружили труп больного енота, а в Нагайбакском районе и в Копейске — мертвых лис.

Также зафиксирован один случай бешенства в Чесменском районе. В поселке Тарутино лабораторно подтвержден диагноз "бешенство" у домашней кошки.

Чиновники напоминают, что бешенство приводит к смерти, и советуют избегать общения с животными, которые ведут себя неестественно.

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