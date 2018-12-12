2018-12-12T13:18:49+03:00
Общество

В трех поселках Челябинской области объявили карантин по бешенству

Там нашли мертвых енота и лис
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Зашедшая к людям на огонек лисица может быть бешеной.Зашедшая к людям на огонек лисица может быть бешеной.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Двойной рост случаев бешенства зафиксирован по итогам 2018 года на Южном Урале, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Всего с начала 2018 года на территории области выявлены 44 случая бешенства животных, хотя в прошлом году их было гораздо меньше — 22.

— По итогам прошлой недели объявлен карантин по бешенству в трех населенных пунктах: в поселке Бажово (Копейск), в Кассельском сельском поселении (Нагайбакский район) и в поселке Межевой под Саткой, — замечают в пресс-службе. — В Межевом обнаружили труп больного енота, а в Нагайбакском районе и в Копейске — мертвых лис.

Также зафиксирован один случай бешенства в Чесменском районе. В поселке Тарутино лабораторно подтвержден диагноз "бешенство" у домашней кошки.

Чиновники напоминают, что бешенство приводит к смерти, и советуют избегать общения с животными, которые ведут себя неестественно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области открываются кванториумы
Челябинская область уступила место самого грязного региона соседям-свердловчанам
В Челябинской области четверо парней обокрали новостройку для детей-сирот
Садик в Челябинской области заплатит 25 тысяч за сломанный нос ребенка
Трое пьяных избили инспекторов ГИБДД в Челябинской области
Борис Дубровский держит на контроле вопрос преображения архитектурного облика Челябинска
Два товарища устраивали налеты на курьеров доставки суши и пиццы в Челябинске
День Конституции. В праздник первые паспорта получили юные южноуральцы
На здоровье! На Южном Урале на оздоровление детей направят 250 миллионов
На Южном Урале опять пошла в рост внебольничная пневмония
Челябинским промышленникам пригрозили уголовными делами из-за смога
Контрафактные «брендовые» вещи задержали на таможне в Челябинской области
Покупатели Chevrolet Niva в «Сатурне» получат новогодний подарок
В челябинском микрорайоне Чурилово третью неделю из-под земли бежит питьевая вода
Рецидивист пытался убежать из магазина в Челябинской области с ящиком элитного коньяка
Борис Дубровский направил на благоустройство Челябинска около миллиарда рублей
В Верхнеуральске отреставрируют «Сквер культуры и отдыха»
ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» готова к началу проектирования
В центре Сатки появится современный парк
В Челябинске упали в цене «трешки»
Супергеройский «каминг-аут»: чудаки из Челябинска сняли маски
В детском саду Магнитогорска отменяют ужины
В Магнитогорске школьников обязали оформить банковские карты
Жительница Магнитогорска ходит в поликлинику со своей ложкой
На Южном Урале ввели карантин по бешенству
Челябинские школьники закидали камнями проезжающий поезд