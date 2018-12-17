2018-12-17T03:29:54+03:00
Общество

В Челябинской области «скорая» не поехала к пациенту, потому что он взрослый

В соцсетях люди поддержали врачей
Лидия ПЕСКОВА
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Один диспетчер отказал в выезде, другой отправил бригаду к больному мужчине.Один диспетчер отказал в выезде, другой отправил бригаду к больному мужчине.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Магнитогорска с температурой под 40 не смог вызвать «скорую» с первого раза. Диспетчер отказалась отправить машину на вызов, из-за того что пациент — взрослый. Супруга больного изложила историю в социальных сетях.

— В пятницу днем я позвонила в «скорую». У мужа была температура 39,2, таблетки не помогали. Однако диспетчер № 3 отказал мне в вызове, так как «скорая» выезжает только к детям до двух лет, — возмущается Ольга Волегова в сообществе «Черное & белое. Магнитогорск». — Вечером температура поднялась до 40,1. Опять звоним в скорую. И диспетчер № 15 присылает машину!

Гневный пост женщины вызвал бурное обсуждение. Но далеко не все читатели паблика заняли ее сторону.

— А в поликлинику лень было сходить? — корит героев Иван Чеканов.

— Количество вызовов сейчас зашкаливает. Врачей, бедных, еще и к мужикам с температурой 39,2 гоняют! — стыдит автора поста Елена Андре.

И все же многие горожане защищают больного.

— Народ у нас такой! Если бы умер, написали бы: чем думал раньше, почему «скорую» не вызывал? Человек перестраховался - тоже не угодили. Вообще-то, высокая температура может быть и менингитом, и пневмонией. Можно сгореть за сутки. А кто ходит по поликлиникам, и себе нагрузку на организм создает, и других заражает, — пишет Ксения Ксения.

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