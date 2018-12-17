В Челябинской области «скорая» не поехала к пациенту, потому что он взрослый
Житель Магнитогорска с температурой под 40 не смог вызвать «скорую» с первого раза. Диспетчер отказалась отправить машину на вызов, из-за того что пациент — взрослый. Супруга больного изложила историю в социальных сетях.
— В пятницу днем я позвонила в «скорую». У мужа была температура 39,2, таблетки не помогали. Однако диспетчер № 3 отказал мне в вызове, так как «скорая» выезжает только к детям до двух лет, — возмущается Ольга Волегова в сообществе «Черное & белое. Магнитогорск». — Вечером температура поднялась до 40,1. Опять звоним в скорую. И диспетчер № 15 присылает машину!
Гневный пост женщины вызвал бурное обсуждение. Но далеко не все читатели паблика заняли ее сторону.
— А в поликлинику лень было сходить? — корит героев Иван Чеканов.
— Количество вызовов сейчас зашкаливает. Врачей, бедных, еще и к мужикам с температурой 39,2 гоняют! — стыдит автора поста Елена Андре.
И все же многие горожане защищают больного.
— Народ у нас такой! Если бы умер, написали бы: чем думал раньше, почему «скорую» не вызывал? Человек перестраховался - тоже не угодили. Вообще-то, высокая температура может быть и менингитом, и пневмонией. Можно сгореть за сутки. А кто ходит по поликлиникам, и себе нагрузку на организм создает, и других заражает, — пишет Ксения Ксения.
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