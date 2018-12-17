В Челябинске закроют литейный цех, портящий воздух на северо-западе

17 Дек. 17:09 2018-12-17T17:09:19+03:00

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В понедельник, 17 декабря, губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал поручение закрыть литейный цех на территории предприятия «Челябвтормет», сообщает пресс-служба губернатора области.

На территории цеха работают две печи, в которых переплавляют отходы промышленных предприятий и аккумуляторы. Даже в НМУ цех ведет незаконные выбросы в атмосферу.

Прежде всего, замечают чиновники, от работы литейного цеха, который, в частности превышает предельно допустимую концентрацию по выбросам диоксида азота, страдают жители северо-запада, то есть Калининского и Курчатовского районов.

— Время полумер и уговоров прошло. Наши действия будут самые жесткие. Не выполнил предписание — представление, суд и табличка «закрыто», — пообещал нарушителям губернатор.

Материалы, которые подтверждают незаконную работу цеха, на днях передадут в суд. Решается о вопрос о возбуждении уголовного дела.

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