Предпринимателям из Челябинской области грозит штраф за подделку сливочного масла

17 Дек. 20:34 2018-12-17T20:34:35+03:00

Они выдавали за чистый продукт массу с растительными жирами

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Челябинское УФАС России возбудило дело против компании «Белая королева» из Озерска, которая продавала под видом масла растительный спред, сообщает пресс-служба ведомства.

— Несоответствие данной продукции маслу установил курганский Роспотребнадзор, когда его сотрудники проверяли холодильники психоневрологического диспансера в городе Шадринск. Ревизоры обнаружили, что продукт содержит жиры немолочного происхождения, — уточняют в пресс-службе.

Такая фальсификация нарушает закон о защите конкуренции, поэтому УФАС России предупредила «Белую королеву» о том, что слово «масло» должно исчезнуть с упаковки товара. Однако предприниматели ничего не изменили.

В связи с этим УФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Оно будет рассмотрено в январе. Нарушителям грозит штраф.

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