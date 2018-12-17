Предпринимателям из Челябинской области грозит штраф за подделку сливочного масла
Челябинское УФАС России возбудило дело против компании «Белая королева» из Озерска, которая продавала под видом масла растительный спред, сообщает пресс-служба ведомства.
— Несоответствие данной продукции маслу установил курганский Роспотребнадзор, когда его сотрудники проверяли холодильники психоневрологического диспансера в городе Шадринск. Ревизоры обнаружили, что продукт содержит жиры немолочного происхождения, — уточняют в пресс-службе.
Такая фальсификация нарушает закон о защите конкуренции, поэтому УФАС России предупредила «Белую королеву» о том, что слово «масло» должно исчезнуть с упаковки товара. Однако предприниматели ничего не изменили.
В связи с этим УФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Оно будет рассмотрено в январе. Нарушителям грозит штраф.
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