На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка

18 Дек. 18:52 2018-12-18T18:55:07+03:00

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Трагедия произошла утром 18 декабря в небольшом селе Ларино Уйского района Челябинской области. Местная жительница взяла нож и зарезала своего сынишку. Годовалый мальчик скончался от полученного ранения.

Его молодая мать задержана. Что ее толкнуло на убийство сына — пока неизвестно. Свидетелей преступления нет. Женщина с ребенком находились в доме одни. Глава семьи работает вахтовым методом. Накануне происшествия он уехал в очередную командировку. Известно, что погибший малыш был первенцем у молодых супругов.

— Семья характеризуется, как благополучная. На учете в органах соцзащиты не состояла. Подозреваемая в поле зрения полиции не попадала. В настоящее время решается вопрос об избрании для нее меры пресечения, — сообщили в прокуратуре Уйского района.

По предварительной версии, причиной трагедии могла стать послеродовая депрессия. Так это или нет, покажет психолого-психиатрическая экспертиза.

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