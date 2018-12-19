Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Перед судом отвечал теперь уже бывший директор гостиницы «Каменный цветок» из Трехгорного. Комплекс находится на баланса города, поэтому формально это бюджетной учреждение. Его руководитель несколько месяцев жил в номере люкс, что расценили как материальный ущерб.
На управленца завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Посчитали, сколько дней он прожил в номере бесплатно и установили, что ущерб тянет на 216 800 рублей. На суде экс-руководитель объяснил, что это была служебная необходимость.
— Эти доводы сочли несостоятельными и оштрафовали его на 50 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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