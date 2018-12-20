В Челябинске пенсионер спилил забор вдоль дороги, чтобы было удобнее ходить
В Тракторозаводском районе Челябинска школьник застал пенсионера за необычным занятием: дедушка пилил металлический забор. Тот, что тянется вдоль тротуара, отделяя его от проезжей части. Эти знаменитый челябинские заборы многим не дают покоя. В особенности их не любит сообщество урбанистов. Активисты постоянно твердят о том, что эти ограждения — опасная штука.
Однако, вряд ли дедушка на видео — из отряда челябинского урбаниста. Зачем же он пилит забор?
— Он сказал мне, что раньше там какой-то проход был, и хочет заново его сделать. Но ведь в пяти метрах от этого места есть пешеходный переход! — написал Гоша Смольников, который снял и выложил это видео в Интернете.
В руках у пенсионера — обычная ножовка. В комментариях под видео челябинцы высказались, что, возможно, дедушка просто не в себе. Однако, его замысел удался.
— Это забор возле моей школы №18. Сегодня шла там. Этого куска уже не было, — написала Лейла Гурбанова.
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В Челябинске пенсионер спилил забор вдоль тротуара, чтобы было удобнее переходить дорогу.