2018-12-20T02:07:13+03:00
Общество

В Челябинске пенсионер спилил забор вдоль дороги, чтобы было удобнее ходить

Школьник заснял дедушку за работой и выложил видео в Интернет
Ирина КАРЕЛИНА
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Кадр из видео Георгия Смольникова.Кадр из видео Георгия Смольникова.
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В Тракторозаводском районе Челябинска школьник застал пенсионера за необычным занятием: дедушка пилил металлический забор. Тот, что тянется вдоль тротуара, отделяя его от проезжей части. Эти знаменитый челябинские заборы многим не дают покоя. В особенности их не любит сообщество урбанистов. Активисты постоянно твердят о том, что эти ограждения — опасная штука.

Однако, вряд ли дедушка на видео — из отряда челябинского урбаниста. Зачем же он пилит забор?

— Он сказал мне, что раньше там какой-то проход был, и хочет заново его сделать. Но ведь в пяти метрах от этого места есть пешеходный переход! — написал Гоша Смольников, который снял и выложил это видео в Интернете.

В руках у пенсионера — обычная ножовка. В комментариях под видео челябинцы высказались, что, возможно, дедушка просто не в себе. Однако, его замысел удался.

— Это забор возле моей школы №18. Сегодня шла там. Этого куска уже не было, — написала Лейла Гурбанова.

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В Челябинске пенсионер спилил забор вдоль тротуара, чтобы было удобнее переходить дорогу.

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