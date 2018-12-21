2018-12-21T11:54:23+03:00
Происшествия

В Челябинске пьяный дебошир напал на врача «скорой помощи»

Медик получил закрытую черепно-мозговую травму
Ольга АНТОНОВА
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Врач "скорой помощи" всегда рискует здоровьем и жизнью, заходя в квартиру к пациенту.Врач "скорой помощи" всегда рискует здоровьем и жизнью, заходя в квартиру к пациенту.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП случилось ночью 21 декабря, в Курчатовском районе. На вызов в квартиру прибыла бригада «скорой помощи». Пациентку — женщину с резаной раной руки — требовалось доставить в больницу.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе администрации города, агрессор противился госпитализации жены и ударил врача по голове.

В квартиру вызвали полиция. Пострадавшую госпитализировали. Дебошира, напавшего на нее и на врача, увезли в участок. У доктора бригады «скорой» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Он сейчас на больничном.

Кстати, предыдущее ЧП случилось в Металлургическом районе 14 декабря. По вызову в квартиру выехала реанимационная бригада. На месте врачи обнаружили двух сильно пьяных мужчин. Пострадавшего осмотрели и решили госпитализировать.

Когда врачи готовились транспортировать пациента из квартиры, второй пьяный несколько раз ударил врача по голове. Пациент тоже пытался напасть на врачей. На место вызвали полицию.

Всего за нынешний год сотрудники «скорой» в Челябинске уже 48 раз страдали от нападений пациентов, их родственников и друзей. Никакой особой охраны у бригад нет, а ведь 19 случаях медики получили реальный вред здоровью.

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