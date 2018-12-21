Челябинцы поборются с уличной аудиорекламой петицией на портале Российской общественной инициативы

СЕГОДНЯ 20:47 2018-12-21T20:48:27+03:00

И только бронзовые скульптуры на Кировке не страдают от аудиошума. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

В мерзлом воздухе на Кировке звуки аудиорекламы разносятся особенно гулко. Невозможно пройтись шагом, только бежать скорее, чтобы свернуть в тихий проулок. Невозможно с кем-то поговорить: проходится орать. Тот же звуковой ад в Гордсаду им. Пушкина, ЦПКиО им. Гагарина, на проспекте Ленина и ул. Кирова.

Челябинец Данил Девятов разместил на портале «Российская общественная инициатива» петицию о запрете аудиорекламы в Челябинске.

— Даже поход на работу сопровождается неприятным звуком из колонок. Слепые не слышат сигнал светофора, из-за этой рекламы, когда им нужно перейти улицу. Аудиореклама нарушает конституционные права граждан и вредит экономике и развитию города, — говорит Девятов.

О городе Данил переживает. Это он на собственные деньги устроил европейскую лужайку у своего дома, дав пример остальным.

Данил обращается к депутатам Челябинской городской Думы с просьбой принять закон о запрете уличной аудиорекламы. А челябинцев приглашает подписать петицию на портале «Российская общественная инициатива».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953