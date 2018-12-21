Челябинцы поборются с уличной аудиорекламой петицией на портале Российской общественной инициативы
В мерзлом воздухе на Кировке звуки аудиорекламы разносятся особенно гулко. Невозможно пройтись шагом, только бежать скорее, чтобы свернуть в тихий проулок. Невозможно с кем-то поговорить: проходится орать. Тот же звуковой ад в Гордсаду им. Пушкина, ЦПКиО им. Гагарина, на проспекте Ленина и ул. Кирова.
Челябинец Данил Девятов разместил на портале «Российская общественная инициатива» петицию о запрете аудиорекламы в Челябинске.
— Даже поход на работу сопровождается неприятным звуком из колонок. Слепые не слышат сигнал светофора, из-за этой рекламы, когда им нужно перейти улицу. Аудиореклама нарушает конституционные права граждан и вредит экономике и развитию города, — говорит Девятов.
О городе Данил переживает. Это он на собственные деньги устроил европейскую лужайку у своего дома, дав пример остальным.
Данил обращается к депутатам Челябинской городской Думы с просьбой принять закон о запрете уличной аудиорекламы. А челябинцев приглашает подписать петицию на портале «Российская общественная инициатива».
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