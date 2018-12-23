На здоровье! В сквере в центре Челябинска появились новые качели

СЕГОДНЯ 17:22 2018-12-23T17:22:37+03:00

Грамотно устроенное общественное пространство востребовано в любое время года. Фото: Челябинский урбанист.

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Непонятная полукруглая конструкция у фонтана «Девушка» в сквере по ул. Воровского приобрела совершенно новый смысл, когда осенью команда Челябинского урбаниста Льва Владова смонтировала на ней две качели. Здесь полюбили проводить врем и дети, и взрослые. С удовольствием качаются даже пожилые горожане.

Потому накануне новогодних праздников активисты сделали городу подарок — на пожертвования изготовили еще несколько качелей. Помогли предприниматели и районные власти. Качели удобные, со спинкой.

— Материалы мы покупали за деньги из пожертвований, качели ребята из «Дилкома» тоже сделали бесплатно. Глава Советского района Владислав Макаров организовал покраску металлических конструкций. Вот так, быстро и вместе, мы создали пространство, которое дарит эмоции тысячам людей. Вы можете так же! — поделился радостью Лев Владов. — Когда станет тепло, мы нанесем на черные столбы красивый орнамент. Качайтесь, сколько влезет! С наступающим!

Добрые проекты команды Челябинского урбаниста можно поддержать деньгами. Они точно пойдут на нужное дело.

Первые качели появились у фонтана осенью. Народ их сразу оценил. Фото: Челябинский урбанист.

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