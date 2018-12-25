В Челябинске водитель маршрутки высадил пассажиров за просьбу потушить сигарету
Об инциденте рассказали в группе «Гражданский патруль / Челябинск».
— Водитель маршрутного такси № 139 курил в салоне во время рейса. После предложения пассажира потушить сигарету повел себя неадекватно и заставил пассажира выйти. После предупреждения о том, что пассажир начинает видеосъемку, водитель проехал 10 метров и под предлогом поломки попросил всех выйти, — сообщают активисты «Гражданского патруля».
В группе опубликовали два видео, снятых на мобильный телефон. На одном из них водитель маршрутки докуривает сигарету, сидя за рулем. На втором — он возвращает пассажирам деньги за проезд.
— Возьмите, дальше не поеду. Сломался, — говорит водитель.
— Почему? — спрашивает пассажир.
— Сломался.
Как сообщает «Гражданский патруль», по данному инциденту будут направлены жалобы в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, министерство транспорта РФ и полицию.
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В Челябинске водитель маршрутки высадил пассажиров за просьбу потушить сигарету.