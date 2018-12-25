Челябинским школьникам отменили занятия

СЕГОДНЯ 09:07 2018-12-25T09:07:01+03:00

В Челябинске не учатся ученики 1-7 классов. Отменены занятия в первую и во вторую смену. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученики 1-7 классов из-за морозов не учатся ни в первую, ни во вторую смену

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Ура, каникулы! Во вторник, 25 декабря, отменили занятия для челябинских школьников с 1 по 7 класс. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска, из-за сильных морозов (- 28 градусов) не учится ни первая, ни вторая смена.

Кстати, согласно прогнозу погоды, сегодня к вечеру ожидается понижение температуры до -29 градусов. В среду, 26 декабря, мороз будет таким же крепким. Осадков не ожидается. Ветер слабый, юно-восточного направления, 3-8 м/с.

А «скорая помощь» выезжает на первые сигналы SOS к обмороженным. Как сообщали корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» в пресс-службе Управления здравоохранения администрации Челябинска, уже зафиксировано 8 случаев обморожения. Шесть пострадавших взрослые, четверо из которых были пьяными. Получили обморожения и двое детей. Четверо пострадавших, в том числе, один ребенок, госпитализированы.

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