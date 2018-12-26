Чиновники объявили отмену занятий в школах Магнитогорска 26 декабря

СЕГОДНЯ 04:25 2018-12-26T04:25:33+03:00

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Ранним утром 26 декабря синоптики зафиксировали понижение температуры воздуха в Магнитогорске до -27 градусов. Из-за этого отменены занятия в школах города с 1 по 11 классы. Внеплановый выходной касается учащихся первой смены. Об отмене занятия в школах сообщили в администрации Магнитогорска.

Днем воздух прогреется на несколько градусов. Поэтому информацию для учащихся второй смены озвучат позже.

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