2018-12-26T14:21:34+03:00
Общество

Челябинск впервые поздравят сразу четыре Деда Мороза — русский, казахский, немецкий и чувашский

Причем, на своем родном языке
Лидия ПЕСКОВА
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на празднике будет сразу четыре Деда Мороза!на празднике будет сразу четыре Деда Мороза!Фото: Алексей ФОКИН
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Необычная елка пройдет в субботу, 29 декабря, в областном Доме дружбы народов. Организаторы позовут на нее ребятишек разных национальностей и сразу четырех сказочных старцев.

— На нашу елку приглашены дети из малообеспеченных семей и несколько новогодних волшебников. На своем родном языке ребят поздравит казахский Аяз Ата, чувашский Хель Мучи, немецкий Вайнахтсман и русский Дед Мороз, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

Начнется праздник со встречи с веселой Бабой Ягой и с праздничного хоровода. Потом для ребят проведут мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. А закончится вечер чаепитием и вручением сладких подарков.

Такая национальная елка пройдет в Челябинске в первый раз. Организаторы обещают, что она станет традиционной.

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