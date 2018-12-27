Грузовик протаранил несколько легковушек в Челябинской области

СЕГОДНЯ 19:15 2018-12-27T19:15:37+03:00

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Массовое ДТП со смертельным исходом произошло на трассе М-5 под Ашой в четверг, 27 декабря. Около трех часов дня грузовик протаранил тут несколько автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— Водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с четырьмя легковыми машинами, — уточняют в пресс-службе.

Один из участников ДТП погиб на месте. Еще шестеро, в том числе один ребенок, получили различные травмы.

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