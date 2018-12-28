Экспертиза проб алкоголя из челябинсой сети «Красное и Белое» займет месяц

СЕГОДНЯ 07:15 2018-12-28T07:16:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С обысками в челябинский офис компании «Красное и Белое» силовики пришли 26 декабря. Изъята документация и пробы алкогольной продукции. Обыски прошли и на складах компании в Москве.

Как сообщают «Известия», экспертизу спиртного на контрафакт и фальсификацию будут проводить в течение месяца в Росалкогольрегулировании. Нелегальный алкоголь составляет примерно треть рынка, говорят эксперты. Речь идет в первую очередь о водке, которую подделать проще и безопаснее, чем любой другой алкоголь.

Сообщалось так же, что обыски в «КиБ» связаны также с подозрением в неуплате налогов. ФНС действительно предъявляла к сети алкомаркетов претензии из-за оформления магазинов на множество юрлиц. Компания холдинга, ООО «Абсолют», получила доначисления налогов без малого на 2 млрд руб. Но сейчас претензий у налоговиков к компании нет, вся сумма погашена. А холдинг пытается оспорить в суде решение о доначислении двух миллиардов. Заседание назначено на 25 января 2019 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06