2018-12-28T15:45:26+03:00
Происшествия

В Челябинске дотла выгорела маршрутка

Водитель и пассажиры не пострадали
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Надежда Бычкова, социальные сети.Фото: Надежда Бычкова, социальные сети.
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В поселке Чурилово на окраине Челябинска в пятницу, 28 декабря, выгорела маршрутка, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Микроавтобус, ездивший по маршруту № 86, успел доехать до конечной остановки в микрорайоне Яблоневый и загорелся. Скорее всего, подвело короткое замыкание. Водитель и пассажиры во время ЧП не пострадали. А вот машину уже не спасти — она превратилась в груду металла.

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