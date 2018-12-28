В Челябинске дотла выгорела маршрутка
Водитель и пассажиры не пострадали
Фото: Надежда Бычкова, социальные сети.
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В поселке Чурилово на окраине Челябинска в пятницу, 28 декабря, выгорела маршрутка, сообщают в социальных сетях очевидцы.
Микроавтобус, ездивший по маршруту № 86, успел доехать до конечной остановки в микрорайоне Яблоневый и загорелся. Скорее всего, подвело короткое замыкание. Водитель и пассажиры во время ЧП не пострадали. А вот машину уже не спасти — она превратилась в груду металла.
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